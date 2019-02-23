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Жителі Німеччини заступилися за "Північний потік – 2":...
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Додано: Чет 28 лют, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Більшість жителів Німеччини підтримують будівництво газопроводу "Північний потік – 2", 700 км труб для якого вже прокладено. Про це свідчать дані дослідження соціологічного інституту YouGov, пише Deutsche Welle.
Дивися повний текст Жителі Німеччини заступилися за \"Північний потік – 2\": з'явилися результати опитування
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Додано: Чет 28 лют, 2019 12:04
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