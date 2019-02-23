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Жителі Німеччини заступилися за
"Північний потік – 2":...

Жителі Німеччини заступилися за "Північний потік – 2":...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:04

Жителі Німеччини заступилися за "Північний потік – 2":...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість жителів Німеччини підтримують будівництво газопроводу "Північний потік – 2", 700 км труб для якого вже прокладено. Про це свідчать дані дослідження соціологічного інституту YouGov, пише Deutsche Welle.

Дивися повний текст Жителі Німеччини заступилися за \"Північний потік – 2\": з'явилися результати опитування.
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