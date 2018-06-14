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Мінекономіки збудує виставковий
павільйон у Дубаї за 5,5...

Мінекономіки збудує виставковий павільйон у Дубаї за 5,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:05

Мінекономіки збудує виставковий павільйон у Дубаї за 5,5...

Пропонуємо до обговорення:
Очікувана вартість будівництва становить 5,5 млн доларів.

Дивися повний текст Мінекономіки збудує виставковий павільйон у Дубаї за 5,5 мільйона доларів.
R2
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