Інвестори вірять у перспективи України і готові вкладати кошти саме в енергетику майбутнього.
Дивися повний текст Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті Приморської ВЕС.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 12:06
Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті...
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Дивися повний текст Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті Приморської ВЕС.
Додано: Чет 28 лют, 2019 12:06
петя - ты ж сам говорил что твоя сфера - это армия и внешняя политика. может ты вкладывал свои личные средства в постройку этой ВЭС? так какого лешего ты забыл на открытии? начинай ездить уже по открытиям баров и магазинов...
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