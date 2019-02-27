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Інвестори довіряють Україні
- Порошенко на відкритті...

Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:06

Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори вірять у перспективи України і готові вкладати кошти саме в енергетику майбутнього.

Дивися повний текст Інвестори довіряють Україні - Порошенко на відкритті Приморської ВЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:06

петя - ты ж сам говорил что твоя сфера - это армия и внешняя политика. может ты вкладывал свои личные средства в постройку этой ВЭС? так какого лешего ты забыл на открытии? начинай ездить уже по открытиям баров и магазинов...
RomanTik
 
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