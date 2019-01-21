Приватні школи цього року вперше отримають державне фінансування. Постанову, що регулює це питання, ухвалено Кабінетом міністрів.
Дивися повний текст Держава платитиме вчителям приватних шкіл.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 12:40
Держава платитиме вчителям приватних шкіл
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава платитиме вчителям приватних шкіл.
Додано: Чет 28 лют, 2019 12:40
Давно пора платить - уже у богатых на школы денег не хватает.
Осталось уточнить - сколько будут платить? Меньше, чем Коболеву?
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