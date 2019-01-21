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Держава платитиме
вчителям приватних шкіл

Держава платитиме вчителям приватних шкіл
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:40

Держава платитиме вчителям приватних шкіл

Пропонуємо до обговорення:
Приватні школи цього року вперше отримають державне фінансування. Постанову, що регулює це питання, ухвалено Кабінетом міністрів.

Дивися повний текст Держава платитиме вчителям приватних шкіл.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 12:40

Давно пора платить - уже у богатых на школы денег не хватает.
Осталось уточнить - сколько будут платить? Меньше, чем Коболеву?
zloy_ukr
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