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Експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів...
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Додано: Чет 28 лют, 2019 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Швидкісним експресом, який курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", з початку його експлуатації в 2018 році по лютий 2019 скористалося понад 100 тис осіб.
Дивися повний текст Експресом на \"Бориспіль\" користуються лише 4% пасажирів аеропорту (документ)
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Додано: Чет 28 лют, 2019 13:06
потому что цена большая, для семьи из 4-х человек дешевле доехать на такси...
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