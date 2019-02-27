RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експресом на "Бориспіль"
користуються лише 4% пасажирів...

Експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 13:06

Експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів...

Пропонуємо до обговорення:
Швидкісним експресом, який курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", з початку його експлуатації в 2018 році по лютий 2019 скористалося понад 100 тис осіб.

Дивися повний текст Експресом на \"Бориспіль\" користуються лише 4% пасажирів аеропорту (документ).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87602
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 13:06

потому что цена большая, для семьи из 4-х человек дешевле доехать на такси...
velvet
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Подолянин і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт Коболєву.... 1, 2
R2 » Чет 28 лют, 2019 10:18
10 204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 12:34
sequence
Жителі Німеччини заступилися за "Північний потік – 2":...
R2 » Чет 28 лют, 2019 12:04
1 11
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 12:04
Cactus
Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через...
R2 » Чет 28 лют, 2019 10:00
0 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 10:00
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.