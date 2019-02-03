Щонайменше вісім тонн золота було вилучено минулого тижня зі сховища Центробанку Венесуели.
Дивися повний текст Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн - Reuters.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 14:09
Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн...
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Дивися повний текст Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн - Reuters.
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:09
Все венесуельське золото вже в Ростові. Скоро туди переїде і сам Мадурік та стане сусідом Януковича. Стара накатана схема.
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