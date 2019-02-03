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Мадуро вивозить золото, за
кордоном уже не менше 8 тонн...

Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:09

Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн...

Пропонуємо до обговорення:
Щонайменше вісім тонн золота було вилучено минулого тижня зі сховища Центробанку Венесуели.

Дивися повний текст Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:09

Все венесуельське золото вже в Ростові. Скоро туди переїде і сам Мадурік та стане сусідом Януковича. Стара накатана схема.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:39

золото вывезет и потом можно зеленых человечков вводить
jr_diava88
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