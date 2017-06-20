С прибылью в 2.33%$ в месяц вклад от 2000$
Как думаете это:
Пирамида
Новая форма продажи оборудования по завышенной цене
Рабочая схема
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:16
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
На просторах интернета наткнулся на такую компанию:
С прибылью в 2.33%$ в месяц вклад от 2000$
Как думаете это:
Пирамида
Новая форма продажи оборудования по завышенной цене
Рабочая схема
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:40
Смутил очень пункт...
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
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