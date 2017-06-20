С прибылью в 2.33%$ в месяц вклад от 2000$
Как думаете это:
Пирамида
Новая форма продажи оборудования по завышенной цене
Рабочая схема
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:16
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
На просторах интернета наткнулся на такую компанию:
С прибылью в 2.33%$ в месяц вклад от 2000$
Как думаете это:
Пирамида
Новая форма продажи оборудования по завышенной цене
Рабочая схема
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:40
Смутил очень пункт...
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Пон 04 бер, 2019 11:50
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Где-то читал мнение, что у них нет лицензии на инвестиционную деятельность, таким образом привлекать средста самостоятельно они не могут.
Додано: Чет 07 бер, 2019 14:30
НЕ РЕКОМЕНДУЮ инвестировать в Electroukraine
На просторах интернета удалось найти массу негативных отзывов.
Скажу от себя НЕ РЕКОМЕНДУЮ инвестировать в Electroukraine.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:19
Ну так у них на сегодня заключается два договора. Один купли-продажи оборудования, по которому право собственности у вас, а другой на аренду этого оборудования, по которому вам платят арендные платежи. Хотелось бы услышать отзывы реальных людей. Я лично пока не вижу веских причин не сотрудничать с ними. Кто имел дело, отзовитесь.
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