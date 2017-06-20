Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Додано: Нед 22 вер, 2019 10:18

Напишу отзыв как инвестор в этом болоте!!!Инвестировал не малую сумму в прошлом году. Процентов не вижу уже больше чем 6 месяцев. В прошлом месяце у меня закончился с ними срок договора. Ни процентов, ни тела они не выплачивают. Общаясь с детекторами на тему где деньги?!?! Со мной общались вроде как с бы***. И сказали что если я пойду в суд, то по ихнему договору который я подписал я проиграю дело. Просто замечательно!!! Сейчас готовлю документы в суд, посмотрим кто кого. Но, совсем недавно я встретился товарища по несчастью. Он мне поведал про компанию, а особенно про директоров. Один краше другого! Самый главный Тарасов Владимир Сергеевич вот про него статейкаСоветую дочитать до конца.Далее Кунинец Сергей Николаевич который находится под следствием за махинации с Хмельницким обл. энерго и отсидел 6 месяцев в сизо. Личное дело дали подержать в руках. И это ещё далеко не все сливки. Якобы не от ELECTROUKRAINE они развивали параллельный проект EST. Там люди вообще давали деньги без какого либо договора. И эти люди состоят в группе в вайбере где их должны были информировать про проект. Но по итогу, группа пестрит вопросами об возврате денег и невыплаченных процентов. А руководство вопросы игнорирует.Так что крайне не рекомендую эту говённую компанию для инвестиций! А если решитесь, то окажитесь на моём месте.