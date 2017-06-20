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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:11

Всем привет!
Я сегодня заключил с ними договор на 5 000 долларов. Посмотрим... )
leksadron
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:18

ELECTROUKRAINE мошенники!!!

Напишу отзыв как инвестор в этом болоте!!!
Инвестировал не малую сумму в прошлом году. Процентов не вижу уже больше чем 6 месяцев. В прошлом месяце у меня закончился с ними срок договора. Ни процентов, ни тела они не выплачивают. Общаясь с детекторами на тему где деньги?!?! Со мной общались вроде как с бы***. И сказали что если я пойду в суд, то по ихнему договору который я подписал я проиграю дело. Просто замечательно!!! Сейчас готовлю документы в суд, посмотрим кто кого. Но, совсем недавно я встретился товарища по несчастью :(. Он мне поведал про компанию, а особенно про директоров. Один краше другого! Самый главный Тарасов Владимир Сергеевич вот про него статейка https://фром-юа.com/crime/083643f6baa1b.html
Советую дочитать до конца.
Далее Кунинец Сергей Николаевич который находится под следствием за махинации с Хмельницким обл. энерго и отсидел 6 месяцев в сизо. Личное дело дали подержать в руках. И это ещё далеко не все сливки. Якобы не от ELECTROUKRAINE они развивали параллельный проект EST. Там люди вообще давали деньги без какого либо договора. И эти люди состоят в группе в вайбере где их должны были информировать про проект. Но по итогу, группа пестрит вопросами об возврате денег и невыплаченных процентов. А руководство вопросы игнорирует.
Так что крайне не рекомендую эту говённую компанию для инвестиций! А если решитесь, то окажитесь на моём месте.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:27

Ну и вот пытаюсь понять где заправки их. На сайте сейчас карта не работает...
borisik290521
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:27

В смысле? Откройте приложение Електро юа и там они все указаны.
borisik290521
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:57

Karma_ nastignet

А можна надати якісь докази ваших інвестицій та відмови у виплаті коштів?
Gripen39
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:46

Инвестируйте

Доброго времени суток. Уже больше года сотрудничаю с этой компанией. Все четко. Вы были у них в главном автосалоне? Нет? Так прокатитесь, познакомитесь, пообщаетесь, конечно, кому интересно. У них четыре автосалона, в двух лично был
SirJ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:04

Господа предоставляйте доказательства, скрины письма и тп... :arrow:
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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  #<12
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