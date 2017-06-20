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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:17

Сегодня получил выплату %% за сентябрь - разница между тем, что я ожидал и полученной суммой составила менее 10 грн. (скорее всего курсовая разница...)
leksadron
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:04

  911evg911 написав:http://forumspaskiev.org.ua/databox/2010/02/17593.php

Только без шария, пожалуйста!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:09

  leksadron написав:Сегодня получил выплату %% за сентябрь - разница между тем, что я ожидал и полученной суммой составила менее 10 грн. (скорее всего курсовая разница...)

Зарегистрировался вчера. Все понятно с этой конторой)))
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:24

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

В Кривом роге полно
udar0v85
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:06

sergnemo68
Только что пришли %% за октябрь - копейка в копейку по курсу нацбанка!

А вам, молодой человек (ну, или не очень молодой) я бы рекомендовал сначала разобраться в вопросе, а уж после высказывать свои суждения...
leksadron
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:26

Реальные инвесторы которые получают доход отзовитесь...
tupe000007
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:17

tupe000007 Мы здесь. Напишите на мою почту maxim.boiko98@gmail.com
maxim_boiko
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