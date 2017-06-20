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Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:34
Народ, хто інвестував- дайте відпоаідь на мейл чи вартує 19sasa9@gmail.com
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Додано: Нед 12 січ, 2020 19:41
Вроде все подряд, не только эти.
Ахметов наверно хочет занять эту нишуВ Одессе демонтируют зарядные станции для электромобилейhttps://inforesist.org/v-odesse-demontiruyut-zaryadnye-stanczii-dlya-elektromobilej/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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