Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:34
Народ, хто інвестував- дайте відпоаідь на мейл чи вартує 19sasa9@gmail.com
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:41
Вроде все подряд, не только эти.
Ахметов наверно хочет занять эту нишу
В Одессе демонтируют зарядные станции для электромобилей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:01
А есть такие, кто инвестировал в зарядные станции - получил проценты и уже вернул себе "тело"? отпишитесь, пожалуйста.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:01
Інвестував 2000 дол. Зроблю висновки коли прийде час виплат.
borisik290521
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:03
Заправоки насправді є. Скачайте додаток.
globanikola
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