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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:34

Народ, хто інвестував- дайте відпоаідь на мейл чи вартує 19sasa9@gmail.com
19sasa9
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:41

Вроде все подряд, не только эти.
Ахметов наверно хочет занять эту нишу

В Одессе демонтируют зарядные станции для электромобилей
https://inforesist.org/v-odesse-demontiruyut-zaryadnye-stanczii-dlya-elektromobilej/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:01

А есть такие, кто инвестировал в зарядные станции - получил проценты и уже вернул себе "тело"? отпишитесь, пожалуйста.
guess05
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:01

Інвестував 2000 дол. Зроблю висновки коли прийде час виплат.

borisik290521
romastar
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:03

Заправоки насправді є. Скачайте додаток.

globanikola
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