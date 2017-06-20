Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Додано: Вів 28 січ, 2020 11:44

guess05 Могу Вам рассказать нашу историю.

Где-то в октябре прошлого года мы на пробу инвестировали 3000 USD в зарядную станцию, очень у них на тот момент были хорошие условия (36% годовых, то есть 3% в месяц итого 90 USD ежемесячно выплат, все выплаты в у.е.). Хотели вложить на год, чтоб посмотреть проверить, а там уже думать. Менеджеры уговорили вложить на 3 года, так как проценты постоянно снижаются, а здесь будет уже фиксированная ставка. Начиналось все прекрасно, деньги выдавали как и положено в у.е. строго в дату подписания договора (и внесения денег). Первая мутка началась, когда дату выплат для всех перенесли с 25 по 28 число, пересчет как бы сделали, но очень мутно. Второе, что не понравилось - это то, что начали выдавать часть в у. е., а часть в гривнах, хотя на сдачу всегда брали с собой 10 USD, понятно что проблема с мелким налом. Окончательно добило то, что спустя год мы получили письмо с уведомлением, что Электро Юкрейн не может больше выполнять свои обязательства и вынуждена снизить процентную ставку почти в 2 раза (выплаты должны были составить то ли 51, то ли 54 USD). Поразмыслив над предложенными процентами мы решили не принимать новые условия. Компания предложила нам перенаправить нашу инвестицию в один из других проектов: в частности в строительство солнечных электростанций или строительство недвижимости под Киевом. Эти инвестиции выглядели ещё безумнее и мы от них отказались. После этого нам предложили разорвать договор. Мы написали заявление на разрыв договора, и чтоб не заморачиватся с пересчетом выплат менеджер попросил написать на 28 число, чтоб выплатить полные дивиденды, было несколько дней разницы, поэтому мы не заморачивались и написали 28 число. Тело инвестиции + дивиденды за 2 месяца должно было быть выплачено нам под ёлочку 28.12.2019. Менеджер попросил связаться с ним за день-два и "напомнить" о себе.

Далее началось самое интересное:

Мы напомнили о себе дня за 3-4, менеджер сказал, что передал наши документы в бухгалтерию, дал телефон ответственного и умыл руки. Первый раз ответственный ответил, нам предложили или выплатить в гривнах или разбить выплаты на 3 месяца или ещё искать какие-то варианты. Так как мы вкладывали все в USD и сразу, а не донося по немногу, мы от вариантов отказались и попросили всё и сразу.

Когда пришло время выплат - включился режим "мороз", то бухгалтерия работает без переносов дат на новогодние праздники, потом звонишь уже с переносом, смотря что им выгодно. Так мы СВОЙ подарок под ёлочку и не получили. Соответственно у бухгалтерии были большие каникулы, но даже после 14 числа режим "МОРОЗ" только крепчал, ответственный перестал брать трубку, иногда присылая сообщение, мол занята потом перезвоню. Менеджер сказал, что он все от него зависящее сделал, а ответственный бухгалтер болеет. На данный момент мы так ничего не получили, и боюсь, что все переходит с режима "мороз" в режим "отморозки"....

Ну а по поводу инвестиций каждый решает для себя сам. Информацией я поделился.