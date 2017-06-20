Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:20
А их договора никого не смущают? Договор аренды только на год и гарантий его продления нет. По окончанию договора аренды очень большой шанс остаться с коробкой метала и проводами на руках.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:38
guess05 приветствую вас, меня зовут Стонис Артур, я являюсь менеджером данной компаний уже три года, и также у меня есть возможность предоставить не один контакт с своим клиентом как по телефону так и в живую... 066 28 32 419 пишите звоните...
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:44
или готовый бизнес...
FOXes по договору данное оборудования (зарядная станция для электро-автомобиля) уже установлено и ведено в эксплуатацию и приносит прибыль и привлекает клиентов нашим партнерам...
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