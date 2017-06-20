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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:20

А их договора никого не смущают? Договор аренды только на год и гарантий его продления нет. По окончанию договора аренды очень большой шанс остаться с коробкой метала и проводами на руках.
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:38

:Dguess05 приветствую вас, меня зовут Стонис Артур, я являюсь менеджером данной компаний уже три года, и также у меня есть возможность предоставить не один контакт с своим клиентом как по телефону так и в живую... 066 28 32 419 пишите звоните...
2016sl306636
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:44

или готовый бизнес...

FOXes по договору данное оборудования (зарядная станция для электро-автомобиля) уже установлено и ведено в эксплуатацию и приносит прибыль и привлекает клиентов нашим партнерам...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:38

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Там до инвестиций в зарядные станции, машины по предоплате ни кому не привезли.
https://www.facebook.com/stopelectroua/?epa=SEARCH_BOX
Я машину ждал месяцев 5, а потом пол года деньги возвращали.
А не так давно инвесторы в зарядные станции приходили. Можете на гуглкартах Electro Solar Tech видео посмотреть.
https://www.google.com.ua/maps/search/% ... i320?hl=ru
resentmail
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:53

  FOXes написав:На просторах интернета наткнулся на такую компанию:
electroukraine
Зображення
С прибылью в 2.33%$ в месяц вклад от 2000$
договор
Как думаете это:
Пирамида :?:
Новая форма продажи оборудования по завышенной цене :?:
Рабочая схема :?:

Пирамида. И уже сыпется.
https://www.google.com.ua/maps/search/% ... i320?hl=ru
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:18

SirJ Ну, я был, и что?
я инвестировал $15 000 .. и по окончанияю договора (конец декабря 2019) они должні біли мне вернуть тело инвестиции...
сегодня - 11.02.2020 - вернули только $1000 и то скрипя зубами мол нету денег...
alexdarahan
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:31

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

не проще вместо инвестиций непонятно куда самому станции строить?
ol_sedinkin
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:37

По всему городу. И в салоне, машин десятки.
visaopen
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