Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

FOXes написав:Скрины выплат в студию.... Тут уже много людей которые попали!
Та платять вони відсотки. Виплата оформлюється звичайною розпискою. Які скріни? Питання в тому за рахунок чого % виплачують? Відгуки по неплатежах стосуються тіла інвестиції, ось тут дійсно великі питання.
Знайшов статтю, (можливо проплачену): https://fin-club.com.ua/uk/yak-zarobyty ... zapravkah/. Тут цікавий розрахунок прибутковості. Якщо поспостерігати за завантаженням зарядних станцій (точніше зарядних портів) на їх додатку (який насправді і не їх, а автоентерпрайз, але то таке) то не важко помітити що завантаженість ніколи не перевищує 10% вцілому по Україні. Якщо врахувати кількість портів на зарядку, середню частку неефектиної завантаженості (статус - завершив, підготовка) можна припустити що ефективне завантаження станцій становить ну нехай ті ж 10% то відповідно то тієї ж таблиці, перша зарядка приноситиме всьтого 13%, друга 9.6%, третя 15.1%. Виникає питання, звідки від 24% на виплату по зарядках?
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