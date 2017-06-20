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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50

FOXes
скріни чого? виплачували готівкою
korolsv
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 04:40

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

  FOXes написав:Скрины выплат в студию.... Тут уже много людей которые попали!


Та платять вони відсотки. Виплата оформлюється звичайною розпискою. Які скріни? Питання в тому за рахунок чого % виплачують? Відгуки по неплатежах стосуються тіла інвестиції, ось тут дійсно великі питання.

Знайшов статтю, (можливо проплачену): https://fin-club.com.ua/uk/yak-zarobyty ... zapravkah/. Тут цікавий розрахунок прибутковості. Якщо поспостерігати за завантаженням зарядних станцій (точніше зарядних портів) у їх додатку (який насправді і не їх, а автоентерпрайз, але то таке) то не важко помітити що завантаженість ніколи не перевищує 10% вцілому по Україні. Якщо врахувати кількість портів на зарядку, середню частку неефектиної завантаженості (статус - завершив, підготовка) можна припустити що ефективне завантаження станцій становить ну нехай ті ж 10% то відповідно то тієї ж таблиці, перша зарядка приноситиме всьтого 13%, друга 9.6%, третя 15.1%. Виникає питання, звідки від 24% на виплату по зарядках?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:27

возврат тела

alexdarahan День добрый! Можно поинтересоваться - как Вам тело - возвращают? Или 1000 и всё?
pavlo_kuznecov
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:15

pavlo_kuznecov как возвращают... я им через 2-3 дня названиваю, подіваю всех на уши... приезжаю лично, разговариваю с генеральнім директором, который отвечает только тем, что на данный момент нету налички и нечем выдавать... пару раз он отхзвонился, сказал приезжайте заберите часть - съездил 2 разад по 1 000 долларов забрал... осталось 13 000... уже 10 дней опять ничего... вообщем, только надоедая им что-то выплачивают, но меня это ужасно не устраивает
alexdarahan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:02

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

ElectroUa на Гугл картах.
ElectroUA
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66-Л, Київ, 02000
050 311 2049
https://maps.app.goo.gl/HgtB5A8eLfUkj2tG7
С фото и видео митингующих инвесторов.
resentmail
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 02:54

resentmail

Трохи покопав. Схоже на розборки колишніх власників, ось відео з версією від ElectroUA:
https://www.youtube.com/watch?v=5q2YPjLX1iE

Марінін якого називають колишнім співробітником був директором і одним із засновників (через підконтрольну йому ТОВ "ЕНЕРДЖИ ВАН") ElectroFrog, пізніше, його частка перейшла до ElectroUA.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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