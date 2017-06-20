Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

FOXes
скріни чого? виплачували готівкою
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 22 лют, 2020 04:40
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Та платять вони відсотки. Виплата оформлюється звичайною розпискою. Які скріни? Питання в тому за рахунок чого % виплачують? Відгуки по неплатежах стосуються тіла інвестиції, ось тут дійсно великі питання.
Знайшов статтю, (можливо проплачену):
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Додано: Суб 22 лют, 2020 16:27
возврат тела
alexdarahan День добрый! Можно поинтересоваться - как Вам тело - возвращают? Или 1000 и всё?
Додано: Чет 27 лют, 2020 14:15
pavlo_kuznecov как возвращают... я им через 2-3 дня названиваю, подіваю всех на уши... приезжаю лично, разговариваю с генеральнім директором, который отвечает только тем, что на данный момент нету налички и нечем выдавать... пару раз он отхзвонился, сказал приезжайте заберите часть - съездил 2 разад по 1 000 долларов забрал... осталось 13 000... уже 10 дней опять ничего... вообщем, только надоедая им что-то выплачивают, но меня это ужасно не устраивает
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:02
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
ElectroUa на Гугл картах.
ElectroUA
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66-Л, Київ, 02000
050 311 2049
С фото и видео митингующих инвесторов.
Додано: Сер 04 бер, 2020 02:54
resentmail
Трохи покопав. Схоже на розборки колишніх власників, ось відео з версією від ElectroUA:
Марінін якого називають колишнім співробітником був директором і одним із засновників (через підконтрольну йому ТОВ "ЕНЕРДЖИ ВАН") ElectroFrog, пізніше, його частка перейшла до ElectroUA.
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