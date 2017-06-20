|
|
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:40
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
Либертарианец
-
Jorj
-
-
- Повідомлень: 3607
- З нами з: 26.06.08
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 10:16
З'явилася закрита групу в телеграм для інвесторів Electro UA. Кому також не виплачують тіло чи відсотки пишіть в ПП, додам в групу.
-
Yuriyqwer
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|6807
|
Вів 20 чер, 2017 20:52
uomo