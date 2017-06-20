Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 29 лип, 2020 23:03
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Маю ту ж саму проблему з Електро юа. Прошу добавити до групи 0664571055 Телеграм.Сам зі Львова. 0972955503 вайбер. Львівянє, давайте обьєднуватись і щось треба робити....
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:48
инвестор в ЕлектроЮА
Yuriyqwer Прошу включить меня в закрытую группу (в Телеграм) мой тел.0991859887. Телеграм в смартфоне скачал и установил. Спасибо.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:25
ElectroUA
ВалВлад Добрый день, уважаемый партнер! Хотим сообщить, что несмотря на то, что мировой финансовый кризис в самом разгаре, мы уверенно восстанавливаемся!
Приносим свои извинения за несвоевременное информирование о текущей ситуации. В любое удобное для вас время приглашаем на встречу либо укажите свои данные и мы, выяснив ситуацию, дадим вам объективную информацию на текущий момент.
Свяжитесь со своим менеджером либо информируйте нас, если Ваш менеджер не выходит на связь. Почта - info@electroua.com!
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