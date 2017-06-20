Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Сьогодні видалили з телеграм групи "Група инвесторов Electroua" за те що висловив свою думку стосовно дій та ідей. В групі балаган і вітається тільки одна точка зору, де усе пропало і потрібно демонтовувати станції.
Это мой первый и последний опыт инвестирования в подобную компанию. Electro Ua обещали большие проценты, ежемесячные стабильные выплаты. Конечно, заманчиво было получать такой высокий доход, но каждый раз кормили нас с женой завтраками, мы не только не видели обещанных процентов, но и свои деньги вложенные с трудом вернули назад. О них многие говорят плохо, и компания даже пытается себя оправдывать в Ютубе здесь https://www.youtube.com/watch?v=XH0ZExPOc6Q&feature=youtu.be , но предупреждаю вас - это мошенники и не наступайте на мои грабли, это как в 90-х АО МММ была пирамида, это что-то такое же.