Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Додано: Чет 01 жов, 2020 21:38

Типичная пирамида с псевдо-услугой, или псевдо-товаром.

Ничем не отличается от B2B, кроме того, что в одном случае "золото", а в другом - зарядки.



"Пипл хавает", как говорится. Даже не проверяет наличие "бизнеса". И не задаётся вопросами, например:

1. Почему хозяева сами не колотят бабло, и не расширяются за счёт прибыли, или кредитов не под 2-5% в месяц

2. Даёт ли реально этот "бизнес" такую маржу?

3. Если даёт - то почему им никто не занимается? Почему "инвесторы" по 10-50к баксов сами не поставят зарядку, и не будут делиться с конторой?

4. Как вообще регулируются "инвестиции" в Украине, да ещё и в долларах?

5. Договора с непонятными конторами с липовыми печатями - это по сути сертификаты В2В



Вобщем, "буратины, желающие закопать монетку на поле чудес, и получить денежное дерево", или "емели, желающие только лежать на печи", или "козаки, желающие чтобы галушки сами запрыгивали в рот"

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте