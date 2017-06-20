Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:12
Electroua
Добрый день! добавьте, пожалуйста, в группу в телеграм 067 269 1367
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:33
телеграм група
Сьогодні видалили з телеграм групи "Група инвесторов Electroua" за те що висловив свою думку стосовно дій та ідей. В групі балаган і вітається тільки одна точка зору, де усе пропало і потрібно демонтовувати станції.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:04
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:22
повернення інвестицій
додайте 0673413661
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:38
Типичная пирамида с псевдо-услугой, или псевдо-товаром.
Ничем не отличается от B2B, кроме того, что в одном случае "золото", а в другом - зарядки.
"Пипл хавает", как говорится. Даже не проверяет наличие "бизнеса". И не задаётся вопросами, например:
1. Почему хозяева сами не колотят бабло, и не расширяются за счёт прибыли, или кредитов не под 2-5% в месяц
2. Даёт ли реально этот "бизнес" такую маржу?
3. Если даёт - то почему им никто не занимается? Почему "инвесторы" по 10-50к баксов сами не поставят зарядку, и не будут делиться с конторой?
4. Как вообще регулируются "инвестиции" в Украине, да ещё и в долларах?
5. Договора с непонятными конторами с липовыми печатями - это по сути сертификаты В2В
Вобщем, "буратины, желающие закопать монетку на поле чудес, и получить денежное дерево", или "емели, желающие только лежать на печи", или "козаки, желающие чтобы галушки сами запрыгивали в рот"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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