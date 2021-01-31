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Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:58
Додайте, будь ласка в группу ошуканих інвесторів. +38067952248
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Chupryna
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:07
Додайте,будь ласка, в телеграм группу ошуканих інвесторів.+38067952248.
-
Chupryna
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.06.21
- Подякував: 0 раз.
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Ірина_
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