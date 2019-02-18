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Стів Возняк: Ми спостерігаємо
зростання цінності біткойна

Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:23

Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно співзасновник Apple Стів Возняк висловився з приводу майбутнього біткойна і криптовалют.

Дивися повний текст Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:23

Столько противоречий в этой статье.
Возняк не считал себя инвестором, но продал битки, чтобы постоянно не следить за его ценой))).
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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