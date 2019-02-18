Нещодавно співзасновник Apple Стів Возняк висловився з приводу майбутнього біткойна і криптовалют.
Дивися повний текст Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 14:23
Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна
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Дивися повний текст Стів Возняк: Ми спостерігаємо зростання цінності біткойна.
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:23
Столько противоречий в этой статье.
Возняк не считал себя инвестором, но продал битки, чтобы постоянно не следить за его ценой))).
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