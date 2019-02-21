На сайті НБУ розміщено проект постанови.
Дивися повний текст НБУ планує звузити сферу використання готівки.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 14:35
НБУ планує звузити сферу використання готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ планує звузити сферу використання готівки.
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:35
Все будут как на ладошке :)
А заодно и банкам доп.прибыль за расчетно-кассовое обслуживание.
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:55
а как же разговоры о нашем движении в Европу? там бы очень посмеялись над ограничением расчётов наличными в сумме менее 500 евро...
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