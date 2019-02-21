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НБУ планує звузити сферу
використання готівки

НБУ планує звузити сферу використання готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:35

НБУ планує звузити сферу використання готівки

Пропонуємо до обговорення:
На сайті НБУ розміщено проект постанови.

Дивися повний текст НБУ планує звузити сферу використання готівки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:35

Все будут как на ладошке :)
А заодно и банкам доп.прибыль за расчетно-кассовое обслуживание.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:55

а как же разговоры о нашем движении в Европу? там бы очень посмеялись над ограничением расчётов наличными в сумме менее 500 евро...
Cler
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