RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Amazon пообіцяв вже
цього року відправити людину...

Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:38

Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину...

Пропонуємо до обговорення:
Приватна Аерокосмічна фірма Blue Origin готується до відправки перших космічних туристів.

Дивися повний текст Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину в космос.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 14:38

а тем временем 32% населенных пункта на россии (богатейшей стране мира) до сих пор без газа...
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ
R2 » Чет 28 лют, 2019 15:05
1 8
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 15:06
Kudrjavuy
Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн
R2 » Вів 26 лют, 2019 14:18
7 203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 13:33
Kudrjavuy
Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії
R2 » Вів 26 лют, 2019 13:38
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лют, 2019 13:38
Patrick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.