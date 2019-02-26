Приватна Аерокосмічна фірма Blue Origin готується до відправки перших космічних туристів.
Дивися повний текст Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину в космос.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:38
Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Amazon пообіцяв вже цього року відправити людину в космос.
Додано: Чет 28 лют, 2019 14:38
а тем временем 32% населенных пункта на россии (богатейшей стране мира) до сих пор без газа...
|