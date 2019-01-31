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Рева пообіцяв ріст
власних надходжень до ПФУ

Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 15:05

Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні колегії міністерства повідомив міністр соцполітики Андрій Рева.

Дивися повний текст Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 15:06

"Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ"
- Я так понимаю фонд он приватизировал?
Даже копейку из своего кармана кинет?
Kudrjavuy
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