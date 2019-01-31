Про це на засіданні колегії міністерства повідомив міністр соцполітики Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 15:05
Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ.
Додано: Чет 28 лют, 2019 15:06
"Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ"
- Я так понимаю фонд он приватизировал?
Даже копейку из своего кармана кинет?
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