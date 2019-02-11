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Сбербанк декларує прибуток за
січень після збитку в 7,6...

Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:01

Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6...

Пропонуємо до обговорення:
finbalanceВідповідно до звітності Сбербанку, за підсумками січня 2019 року він задекларував прибуток 312,4 млн грн.

Дивися повний текст Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6 млрд грн в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:01

Возможно планируется продажа "прибыльного актива"
cia
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