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Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6...
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Додано: Чет 28 лют, 2019 16:01
Пропонуємо до обговорення:
finbalanceВідповідно до звітності Сбербанку, за підсумками січня 2019 року він задекларував прибуток 312,4 млн грн.
Дивися повний текст Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6 млрд грн в 2018 році
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Додано: Чет 28 лют, 2019 16:01
Возможно планируется продажа "прибыльного актива"
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