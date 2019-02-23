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«Нафтогаз»: для збільшення
видобутку газу частка...

«Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:11

«Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка...

Пропонуємо до обговорення:
Для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.

Дивися повний текст «Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:11

Уменьшите ЗП топменеджеров, и распределение выручки от каждого кубометра. Себестоимость газа с уже рзработанной скважины - копейки, т.е. можно хоть 80 % вкладывать в инвестиции
pobytt
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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