Для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.
Дивися повний текст «Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 16:11
«Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка...
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Дивися повний текст «Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.
Додано: Чет 28 лют, 2019 16:11
Уменьшите ЗП топменеджеров, и распределение выручки от каждого кубометра. Себестоимость газа с уже рзработанной скважины - копейки, т.е. можно хоть 80 % вкладывать в инвестиции
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