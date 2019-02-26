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"Укрзалізниця" повідомила,
скільки їй треба мільярдів на...

"Укрзалізниця" повідомила, скільки їй треба мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:50

"Укрзалізниця" повідомила, скільки їй треба мільярдів на...

Пропонуємо до обговорення:
Сума необхідних інвестицій у розвиток "Укрзалізниці", за оцінкою компанії, становить 6 мільярдів доларів, і в УЗ вже знають, де взяти гроші.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" повідомила, скільки їй треба мільярдів на розвиток в найближчі п'ять років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 16:50

Еще около миллиарда вы бы получили если бы не тырили.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 17:19

А толку? Ты им хоть 100 млрд.дай, все равно скажут, что убыточно
supply_m
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