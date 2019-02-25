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Комунальні компанії повернули
киянам 44 млн гривень...

Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 17:35

Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальні керывні компанії повернули киянам 44 млн гривень за перерахунком за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій за 2018 рік.

Дивися повний текст Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень після перерахунку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 17:35

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cia
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