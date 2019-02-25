Комунальні керывні компанії повернули киянам 44 млн гривень за перерахунком за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій за 2018 рік.
Дивися повний текст Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень після перерахунку.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 17:35
Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень...
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Дивися повний текст Комунальні компанії повернули киянам 44 млн гривень після перерахунку.
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