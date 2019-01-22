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Україна може скасувати
безвіз з Ізраїлем

Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 17:38

Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України (МЗС) не виключає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем.

Дивися повний текст Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 17:38

Зачет. Перша ластівка що бідних українців щемлять за кордоном і тому їм потрібно лишатись в Україні. І для чого їм безвіз, раби потрібні в Україні. А те що в Україні взагалі немає закону і повний Беспредел автора не хвилює?
Дикий не Дикий
 
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