Міністерство закордонних справ України (МЗС) не виключає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем.
Дивися повний текст Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 17:38
Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем
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Дивися повний текст Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем.
Додано: Чет 28 лют, 2019 17:38
Зачет. Перша ластівка що бідних українців щемлять за кордоном і тому їм потрібно лишатись в Україні. І для чого їм безвіз, раби потрібні в Україні. А те що в Україні взагалі немає закону і повний Беспредел автора не хвилює?
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