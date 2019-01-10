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Hyperloop показала, як виглядає
її тунель для тестових...

Hyperloop показала, як виглядає її тунель для тестових...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 18:46

Hyperloop показала, як виглядає її тунель для тестових...

Пропонуємо до обговорення:
Тестові рейси транспортної компанії Hyperloop Transportation Technologies почнуться вже цього квітня в Тулузі, Франція.

Дивися повний текст Hyperloop показала, як виглядає її тунель для тестових перевезень у Франції (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 18:46

С каких это пор хиперлуп стал надземным?
Как может двухсотметровый кусок трубы стать "коммерчески выгодным"?
В Штатах основным препятствием для его внедрения стали не технические проблемы, а право собственности на землю - в гейропах его разве отменили?
Radon
 
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