Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу ПДФО із максимальною ставкою податку 48%.
Дивися повний текст Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом \"багатий платить більше\" (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 20:09
Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом \"багатий платить більше\" (таблиця).
Додано: Чет 28 лют, 2019 20:09
Бизнес во всем мире против делиться своей маржой! Это не причина останавливаться.
|