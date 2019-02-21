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Бізнес виступив проти податку
на доходи за принципом...

Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 20:09

Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу ПДФО із максимальною ставкою податку 48%.

Дивися повний текст Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом \"багатий платить більше\" (таблиця).
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