Нацбанк планує зменшити максимальну суму розрахунків готівкою між компанією та фізичною особою втричі - з 50 до 15 тис. грн
Дивися повний текст Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто постраждає від готівкових обмежень НБУ.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 01:30
Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто постраждає від готівкових обмежень НБУ.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 01:30
Это да, не любят у нас люди платить налоги. Но если у семейного хозяйства по 15 тыс грн в одном чеке, то оформится на 4-ю группу (аграрии) СПД то можно? Ну и продажа с налогами связана косвенно, сперва можно продать, а налоги платить уже в конце года.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 02:08
Просто станет больше черного нала, делов-то. Всегда можно договориться (или найти другого, более сговорчивого поставщика).
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