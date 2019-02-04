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Не більше ніж 15 тис. грн:
експерт розповів, хто...

Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 01:30

Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк планує зменшити максимальну суму розрахунків готівкою між компанією та фізичною особою втричі - з 50 до 15 тис. грн

Дивися повний текст Не більше ніж 15 тис. грн: експерт розповів, хто постраждає від готівкових обмежень НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 01:30

заплатить все налоги


Это да, не любят у нас люди платить налоги. Но если у семейного хозяйства по 15 тыс грн в одном чеке, то оформится на 4-ю группу (аграрии) СПД то можно? Ну и продажа с налогами связана косвенно, сперва можно продать, а налоги платить уже в конце года.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 02:08

Просто станет больше черного нала, делов-то. Всегда можно договориться (или найти другого, более сговорчивого поставщика).
Civis
 
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