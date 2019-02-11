Таку заяву зробив Лев Парцхалазе на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивися повний текст Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах України - Парцхаладзе.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:04
Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах України - Парцхаладзе.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:04
Вот что значит застройщик, который стал регулятором. И машины паркуйте на проезжей части, и детские площадки - на крыши, и высотки в сейсмоактивных зонах стройте
|