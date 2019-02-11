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Будувати висотки тепер можна
в сейсмоактивних зонах...

Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:04

Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив Лев Парцхалазе на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивися повний текст Будувати висотки тепер можна в сейсмоактивних зонах України - Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:04

Вот что значит застройщик, который стал регулятором. И машины паркуйте на проезжей части, и детские площадки - на крыши, и высотки в сейсмоактивных зонах стройте
lenta19
 
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