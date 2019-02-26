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NASA зацікавлене в залученні
України до проектів з...

NASA зацікавлене в залученні України до проектів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:11

NASA зацікавлене в залученні України до проектів з...

Пропонуємо до обговорення:
Космічне агентство NASA зацікавлене в залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.

Дивися повний текст NASA зацікавлене в залученні України до проектів з дослідження Місяця.
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