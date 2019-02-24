Більше грошей на дітей: хто отримає додаткові кошти

Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:38

Правильно хотят сделать, просто есть такая категория людей как этот Дубровский, которым, если ничего не менять - плохо, что-то менять - тоже плохо.... 2027 грн это не та сумма из-за которой будут специально разные нищие рожать детей, но с другой стороны действительно какое-то пособие семьям с 3 и более детьми, сумма которой в среднем хватит хоть на оплату коммуналки. Нужно повышать рождаемость любыми путями, времени уже нет, те кто родились во время бума рождаемости в 80-х, в 2040-х будут идти на пенсию, осталось в среднем 25 лет, и их на работах надо кем-то менять, а чтобы кем-то поменять, надо сначала на 20 лет раньше родить, чтобы было с кого брать деньги в 2040-х на пенсии, вот и считайте на сколько надо повысить рождаемость, чтобы избежать катастрофы в экономике в 2045-2050 годах, об этом Дубровский видимо не думал, зачем оно ему, главное написать, что во власти сейчас дураки...