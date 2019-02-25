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Кабмін знову змінив норми
споживання газу для населення

Кабмін знову змінив норми споживання газу для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:51

Кабмін знову змінив норми споживання газу для населення

Пропонуємо до обговорення:
За наявності газової плити і відсутності лічильника в домогосподарстві нормою для людини відтепер є 3,28 куб м

Дивися повний текст Кабмін знову змінив норми споживання газу для населення.
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