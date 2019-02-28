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Гройсман пояснив, чому ціна газу по всій Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Вартість тепла в українських містах і селищах є прямою відповідальністю місцевих органів влади, адже переважна більшість котелень належить муніципалітетам.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому ціна газу по всій Україні однакова, а тепла - різна
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R2
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:51
Разница может быть 5...20% в больших, и малых котельнях.
Такую разницу в ценах можно обьяснить только масштабами воровства, и коррупции в разных регионах.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:33
zloy_ukr, а ще цю різницю можна пояснити різною ефективністю котелень і різним рівнем теплових втрат під час транспортування теплоносія. Але зрадофілам не потрібне це логічне і очевидне пояснення.
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Sharpe
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