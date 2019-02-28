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Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився майже на...
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Борг російського "Газпрому" перед "Нафтогазом України" через невиконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про виплату 2,56 млрд доларів збільшився майже на 200 млн доларів.
Дивися повний текст Борг \"Газпрому\" перед \"Нафтогазом\" збільшився майже на 200 млн доларів
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:04
Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.
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Золотой батон
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:23
Золотой батон написав:
Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.
И то не факт, что филе поест. Скорее немного перья пощипает…
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valme
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:25
valme написав: Золотой батон написав:
Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.
И то не факт, что филе поест. Скорее немного перья пощипает…
Нафтогаз думкою багатіє
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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