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Борг "Газпрому" перед
"Нафтогазом" збільшився майже на...

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:04

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Борг російського "Газпрому" перед "Нафтогазом України" через невиконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про виплату 2,56 млрд доларів збільшився майже на 200 млн доларів.

Дивися повний текст Борг \"Газпрому\" перед \"Нафтогазом\" збільшився майже на 200 млн доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:04

Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:23

  Золотой батон написав:Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.

И то не факт, что филе поест. Скорее немного перья пощипает…
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:25

  valme написав:
  Золотой батон написав:Нафтогаз зарубил курицу, которая несла золотые яйца.вместо яиц он теперь один раз поест куриное филе, а с 2020 умрет с голоду.

И то не факт, что филе поест. Скорее немного перья пощипает…


Нафтогаз думкою багатіє :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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