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Посадовців "Київавтодору"
судитимуть за привласнення 8...

Посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:49

Посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8...

Пропонуємо до обговорення:
Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві завершило досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння трьома посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор" 8 млн гривень.

Дивися повний текст Посадовців \"Київавтодору\" судитимуть за привласнення 8 млн гривень.
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