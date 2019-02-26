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Посадовців "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві завершило досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння трьома посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор" 8 млн гривень.
Дивися повний текст Посадовців \"Київавтодору\" судитимуть за привласнення 8 млн гривень
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:50
По новым законам или по отмененным старым?
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