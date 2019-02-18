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У Мінфіні розповіли, що потрібно
зробити для отримання...

У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:50

У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін вважає реалістичним отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання півмільярда євро від ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:50

Наобіцяти покращення життя, показати томос, і щось про мову додати.
О, ще про відрубані руки крадіїв, що наживаються на армії. Також бонусом про автобан Київ-Одеса.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:53

  Rainbow написав:Наобіцяти покращення життя, показати томос, і щось про мову додати.
О, ще про відрубані руки крадіїв, що наживаються на армії. Також бонусом про автобан Київ-Одеса.

И открыть сортир в какой нибудь дыре.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 13:12

Re: У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання..

  Rainbow написав:О, ще про відрубані руки крадіїв,
ну это Насирову расскажите))..и оправдали и восстановили..и руки отрастили).
Джон
 
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