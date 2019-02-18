Мінфін вважає реалістичним отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання півмільярда євро від ЄС.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:50
У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання півмільярда євро від ЄС.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:50
Наобіцяти покращення життя, показати томос, і щось про мову додати.
О, ще про відрубані руки крадіїв, що наживаються на армії. Також бонусом про автобан Київ-Одеса.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 11:53
И открыть сортир в какой нибудь дыре.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 01 бер, 2019 13:12
Re: У Мінфіні розповіли, що потрібно зробити для отримання..
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