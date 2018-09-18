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Рада внесла зміни до Держбюджету—2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 227 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада внесла зміни до Держбюджету—2019
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:48
Давно пора было это сделать
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yovannaventyra
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