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Рада внесла зміни
до Держбюджету—2019

Рада внесла зміни до Держбюджету—2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:47

Рада внесла зміни до Держбюджету—2019

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 227 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада внесла зміни до Держбюджету—2019.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:48

Давно пора было это сделать
yovannaventyra
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