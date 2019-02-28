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Турчинов заявив про
міграційні цунамі з України

Турчинов заявив про міграційні цунамі з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:53

Турчинов заявив про міграційні цунамі з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім'ї в Києві.

Дивися повний текст Турчинов заявив про міграційні цунамі з України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 14:53

К чему эти слова Турчинова? Рафик ни в чем сам не виноват, это власть? А сам Турчинов - оппозиционер?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:02

Це або покращення,або рука кремля.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:15

В чём смысл посыла неясно, простая констатация факта.
Люди устали и ищут нормальных условий для жизни что естественно.
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:49

  cia написав:В чём смысл посыла неясно, простая констатация факта.
Люди устали и ищут нормальных условий для жизни что естественно.

Кто-то на Мальдивах отдыхает, а кому-то, кроме Армії, Мови, Томосу, - треба сім,ю годувать, дітей підіймать, батькі лікувать, ... .

Что интересно, это конкретно тому, кто ещё работает Реально в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:17

все верно, так и должно было быть после безвиза, или ктото ожидал иного? И именно благодаря этому сейчас работодатели в Украины скрипя зубами платят токарям и наладчикам по 25 тыщ в месяц, проклиная безвиз
redmax11
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