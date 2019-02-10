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заходять акції Apple - НДУ

На український ринок заходять акції Apple - НДУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:09

На український ринок заходять акції Apple - НДУ

Пропонуємо до обговорення:
НДУ продовжує працювати над впровадженням спрощеного допуску іноземних цінних паперів на український фондовий ринок.

Дивися повний текст На український ринок заходять акції Apple - НДУ.
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