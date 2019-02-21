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Вартість проїзду маршрутом «Чотири столиці» дешевшає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:33
Пропонуємо до обговорення:
З 2 березня в складі поїзда «Чотири столиці» з'явиться два плацкартних вагони, що дозволить пасажирам зекономити на подорожах з Києва у міста Європи.
Дивися повний текст Вартість проїзду маршрутом «Чотири столиці» дешевшає
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:33
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