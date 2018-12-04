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UDP Renewables запустила
СЕС потужністю 13 МВт в...

UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:36

UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія UDP Renewables, що входить до складу інвестиційної групи UFuture, запустила СЕС «Скіфія-Солар-1» з піковою потужністю 13 МВт.

Дивися повний текст UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в Запорізькій області.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:37

Потужно, ящитаю. Только эта станция сможет за год качнуть 81 лям гривен. Ну а счо, ненька богатая, заплатит.
summacut
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