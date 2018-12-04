Компанія UDP Renewables, що входить до складу інвестиційної групи UFuture, запустила СЕС «Скіфія-Солар-1» з піковою потужністю 13 МВт.
Дивися повний текст UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в Запорізькій області.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:36
UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в...
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Дивися повний текст UDP Renewables запустила СЕС потужністю 13 МВт в Запорізькій області.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:37
Потужно, ящитаю. Только эта станция сможет за год качнуть 81 лям гривен. Ну а счо, ненька богатая, заплатит.
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