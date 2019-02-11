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Сьогодні почалася масштабна
індексація пенсій: кому і...

Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:57

Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня пенсії в Україні будуть автоматично перераховані для 10,2 млн пенсіонерів.

Дивися повний текст Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і скільки доплатять (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:57

посмотрим в конце месяца на сколько эти обещания соответствуют действительности...
Cler
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