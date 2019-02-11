З 1 березня пенсії в Україні будуть автоматично перераховані для 10,2 млн пенсіонерів.
Дивися повний текст Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і скільки доплатять (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:57
Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і...
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Дивися повний текст Сьогодні почалася масштабна індексація пенсій: кому і скільки доплатять (інфографіка).
Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:57
посмотрим в конце месяца на сколько эти обещания соответствуют действительности...
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