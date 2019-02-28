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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:05

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Пропонуємо до обговорення:
Зовсім несподівано протистояння КМУ і газівників отримало новий розвиток.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Лютневий двобій двох йокодзун (частина 3).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:05

Никак не успокоятся, пока до нитки не обберут.
Востаннє редагувалось nalim в П'ят 01 бер, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:15

  nalim написав:Никак не успокоятся.


Ну по факту газовщики юридически правы, что подтверждено судами. Это совершенно не фонтан для населения, но на каждое новое постановление газовый бизнес может и будет смело подавать иск с заявлением об остановке. У судов не будет иного выхода, кроме как удовлетворять. Нужно глобальное решение вопроса.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:17

я бы мог поверить что хоть какая то крупица правды есть в обоснованиях облгазов по поводу низких норм - если бы они не саботировали установку счетчиков. Любая адекватная компания, стремящаяся зарабатывать - ставила бы счетчики ударными темпами, если бы эти нормы были занижены и приносили облгазам одни убытки. Но нет:) а значит не на том видимо облгазы зарабатывают. Но это впрочем, общеизвестно
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:22

  redmax11 написав:я бы мог поверить что хоть какая то крупица правды есть в обоснованиях облгазов по поводу низких норм


Юридически вся проблема в том, что КМУ вообще никак свои цифры никогда не мотивировал, хотя на территории бСССР есть вполне понятные методики, которые достаточно было скопипастить и обработать напильником.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:23

  redmax11 написав:если бы они не саботировали установку счетчиков


Вот у них и поспрашивают...
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:24

  redmax11 написав:адекватная компания, стремящаяся зарабатывать


Естественный монополист по сути, хотя по бумагам есть рынок.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:24

  redmax11 написав: не на том видимо облгазы зарабатывают


Это рассмотрено в 1й части.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:50

  ZINCHENKO написав:
  nalim написав:Никак не успокоятся.


Ну по факту газовщики юридически правы, что подтверждено судами. Это совершенно не фонтан для населения, но на каждое новое постановление газовый бизнес может и будет смело подавать иск с заявлением об остановке. У судов не будет иного выхода, кроме как удовлетворять. Нужно глобальное решение вопроса.

Юридическая правда в этой стране никого не интересует. Или мы - их, или они - нас. Борьба ни на жизнь, а насмерть. В данном случае Кабмин старается только из-за выборов, после все вернется на круги своя.
nalim
 
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