Зовсім несподівано протистояння КМУ і газівників отримало новий розвиток.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Лютневий двобій двох йокодзун (частина 3).
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:05
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Лютневий двобій двох йокодзун (частина 3).
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:05
Никак не успокоятся, пока до нитки не обберут.
Востаннє редагувалось nalim в П'ят 01 бер, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:15
Ну по факту газовщики юридически правы, что подтверждено судами. Это совершенно не фонтан для населения, но на каждое новое постановление газовый бизнес может и будет смело подавать иск с заявлением об остановке. У судов не будет иного выхода, кроме как удовлетворять. Нужно глобальное решение вопроса.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:17
я бы мог поверить что хоть какая то крупица правды есть в обоснованиях облгазов по поводу низких норм - если бы они не саботировали установку счетчиков. Любая адекватная компания, стремящаяся зарабатывать - ставила бы счетчики ударными темпами, если бы эти нормы были занижены и приносили облгазам одни убытки. Но нет:) а значит не на том видимо облгазы зарабатывают. Но это впрочем, общеизвестно
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:22
Юридически вся проблема в том, что КМУ вообще никак свои цифры никогда не мотивировал, хотя на территории бСССР есть вполне понятные методики, которые достаточно было скопипастить и обработать напильником.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:23
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:24
Естественный монополист по сути, хотя по бумагам есть рынок.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:24
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:50
Юридическая правда в этой стране никого не интересует. Или мы - их, или они - нас. Борьба ни на жизнь, а насмерть. В данном случае Кабмин старается только из-за выборов, после все вернется на круги своя.
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