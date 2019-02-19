Про це він заявив журналістам на прес-конференції у п'ятницю.
Дивися повний текст Коболєв перерахує всі зарплати і премії на благодійність.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:57
Коболєв перерахує всі зарплати і премії на благодійність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв перерахує всі зарплати і премії на благодійність.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:57
Остался всего один логический вопрос - если тебе не нужна зарплата, то зачем тебе держатся за эту должность?
Нормальные люди и так уходят при ухудшении условий оплаты. А тут как в анекдоте про гаишника "а что, тут еще и платят?"
По факту чел зубами держится за потоки, а пиарился как типа професиональный менеджер работающий только за ЗП.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:10
Да благодетель просто)))
Один у нас уже такой был, что работал за ЗП в одну гривну - Леня Космос
Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:19
Re: Коболєв перерахує всі зарплати і премії на благодійність
Маме?
Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:37
"...правительство де-факто приняло решение о прекращении моего действующего контракта с 22 марта."
Ага! Пообещал все выплаты, полученные после 22 марта, перечислять на благотворительность!
Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:44
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:52
За одни "потоки" держится, другие - проморгал Эффективный такой менеджер... Взял Нефтегаз с транзитным объемом 100 млрд кубов, вернет с объемом 20-30 млрд. Добыча как была 15 млрд, так и осталась. Доходы, правда, увеличил даже в долларах - тяжелая это работа тарифы поднимать, когда ты монополист
Запиши все эти "заслуги" в резюме и подай на рассмотрение в коммерческие структуры - сомневаюсь, что кто-то даже откликнется. Функционеры в бизнесе не нужны - тут управлять изменениями необходимо!
|